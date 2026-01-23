Bakan Tekin: Eğitim bütçesi 2003'ten bu yana hep ilk sırada

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılından itibaren eğitim bütçesinin tüm bütçe süreçlerinde ilk sırada yer aldığını ifade ederek, "Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Valiliğe geçen Bakan Tekin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Musa Işın'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Stratejik İş Birliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Projesi' iş birliği protokolü törenine katılan Bakan Tekin, eğitim bütçesi, fiziki altyapı, öğretmen sayısı ve mesleki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "2003'ten itibaren Türkiye'de bütün bütçe süreçlerinde, bütçe kanunu süreçlerinde eğitim bütçesi hep birinci sırada yer aldı. Bu, Türkiye'de hem eğitime gösterilen ilgi ve alaka açısından hem de demokratikleşme parametresi açısından çok değerli bir nokta" diyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir perspektiftir. Eğitim öğretimin fiziki ve insan kaynağı altyapısını restore ettik. 2002 yılında sahip olduğumuz derslik sayısı yaklaşık 350 bindi. Bu dersliklerin yaklaşık yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için, deprem ya da benzeri felaketler sebebiyle bugün yok. 2002'den önce kalan yaklaşık 150 bin civarında dersliğimiz var. Şu an peki bugün kaç dersliğimiz var? 750 bin. Yani 2002'den önce kalan derslik sayısının yaklaşık dört katından daha fazla derslik inşa edilmiş durumda. Bu çok önemli bir göstergedir. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken bugün yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmenimiz var. Hükümetlerimiz döneminde 820 bin civarında öğretmen ataması yaptık. Bu, eğitim öğretimin hem fiziki altyapısı hem de insan kaynağı açısından yaptığımız şeylerin önemli bir göstergesidir. Birleşmiş Milletler'in UNDP raporunda, dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan ve internet erişimi sağlanan neredeyse tek ülkenin Türkiye olduğu belirtiliyor."

2024 yılı Ağustos ayında Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Tekin, sektörle entegre okul modelleri, iş başı eğitimleri ve OSB'ler içinde kurulacak yeni okul türleriyle ilgili çalışmaların başlatıldığını da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

'HUKUK DEVLETİYLE ASLA BAĞDAŞMAYACAK CÜMLELER KURDULAR'

Bakan Tekin, daha sonra partisinin Kütahya Genişletilmiş İl Kadın Kolları Toplantısı'na katıldı. Belediyelerin açtığını iddia ettiği kreşlerle ilgili geçmişte yaşanan tartışmalara değinen Tekin, şunları söyledi:

"Bundan 2 yıl kadar önce dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir tartışmaya girdik. 'Kreş açıyorum, anaokulu açıyorum' diyor, ben de bakan olarak diyorum ki, 'Nerede açıyorsunuz, ben görmüyorum' diyorum. Hukuk devletinde bir kurum açmak için ruhsat alınır, kriterler ve standartlar var. Seyyar satıcılar bile o standartları yerine getiriyor, ondan sonra kamu hizmeti yapıyor. Peki siz, vatandaşın çocuğunu emanet alıyorsunuz, o çocuğa güvenli bir ortam sunduğunuzu, o çocuğun can güvenliğini teminat altına aldığınızı bana garanti edebilir misiniz? O zaman buna hakkınız yok, diye tartışmaya girmiştik. Bir resmi yazı yazdık, bunu yapmak istiyorsanız gelin bize, 'Bunu yapmak istiyoruz' deyin, 'bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim, gerektiğinde sizi denetleyelim' dedik. CHP mensupları, milletvekilleri, genel başkanı bizi yerden yere vurdu. 'Erkekseniz gelin kapatın' diye, hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında."

'NE KADAR HAKLI OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI'

Son günlerde yaşanan bir olayın bu tartışmanın haklılığını ortaya koyduğunu söyleyen Tekin, "Bakın son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var. Ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı. 3 yaşındaki bir çocuğa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığını iddia ettiği kreşlerde uygulanan taciz. Biz yaptığımız her işi hukuk devleti ilkesine uygun yapmakla mükellefiz ve bu şekilde davranıyoruz" diye konuştu.