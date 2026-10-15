Bakan Tekin: 'Devletimiz bugün vatandaşına hangi okulda okuyacağını dayatmıyor'

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni"ne katıldı. Tekin, "Devletimiz bugün vatandaşına hangi okulda okuyacağını dayatmıyor. Demokratik ve özgür bir ortamda, vatandaşlarının eğitim tercihlerinin önündeki engelleri kaldırıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İmam hatip okullarımızın yeniden açılışının 75. yılında, 'İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni' vesilesiyle değerli öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldik, öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. İmam hatip okullarımızın 28 Şubat sürecinde sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasıyla ortaokul kısımları kapatıldı, katsayı uygulamasıyla çocuklarımızın yükseköğretime erişimi ve meslek tercihleri yıllarca kısıtlandı. Gençlerimizin seçtikleri okullar gerekçe gösterilerek geleceklerinin önüne set çekildi.

Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu konuda tarihi bir eşiği geride bıraktı. 2011'de katsayı engeli tamamen kaldırılarak gençlerimizin maruz kaldığı büyük bir haksızlığa son verildi. Devletimiz bugün vatandaşına hangi okulda okuyacağını dayatmıyor. Demokratik ve özgür bir ortamda, vatandaşlarının eğitim tercihlerinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalarla imam hatip okullarımızı çocuklarımızın ilgi ve kabiliyetlerine cevap veren, akademik niteliği yüksek, dünyayla bağı güçlü kurumlar haline getiriyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA