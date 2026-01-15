Bakan Tekin'den Yarıyıl Tatili Mesajı: "Bu Tatilde Ekranların Dışına Çıkmanızı, Hayatın Sunduğu Zenginliklere Yönelmenizi Tavsiye Ediyorum"

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajda karnelerin öğrencilerin gelişimini tek başına yansıtmadığını vurgulayarak, "Her birinizin potansiyeli hiçbir zaman yalnızca karnelerle ölçülemez" dedi. Tekin, "Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kitaplarla yeni dünyalar keşfetmek, müzeleri gezmek, doğayla temas kurmak, yeni bir beceri edinmek ya da bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılmak, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek önemli deneyimlerdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, mesajında yarıyıl tatilinin yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda değerlendirme ve yenilenme süreci olduğunu vurguladı. Eğitim sürecinin sınav ve notların ötesinde bir yolculuk olduğunu kaydeden Tekin, "Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle; yarıştan çok gelişimle anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Tekin, öğrenme isteği, merak ve sosyal-duygusal gelişimin akademik notlardan daha geniş bir anlam taşıdığını belirterek, yarıyıl tatilinde kitap okumayı, ilgi alanlarına yönelmeyi ve aileyle nitelikli vakit geçirmeyi önerdi. Bakanlık tarafından hazırlanan tatil kitapları ve açık olacak zanaat atölyelerine dikkati çeken Tekin, üretmenin ve emeğin değerinin bu süreçte deneyimlenebileceğini kaydetti. Tekin'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bu tatil döneminde hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum"

"Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli bir imkandır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı, ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum. Bakanlık olarak hazırladığımız erişilebilir tatil kitapları ve açık olacak zanaat atölyeleriyle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleyebileceğiniz ortamlar sunuyoruz. Bir şey üretmenin verdiği mutluluk, insanın kendine olan güvenini güçlendirir, emeğin kıymetini öğretir.

Bu vesileyle teknolojiyle ilişkinize dair bir hatırlatmada bulunmak isterim. Dijital araçlar hayatımızın doğal bir parçasıdır ancak tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin vermemek gerekir. Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yoludur.

Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kitaplarla yeni dünyalar keşfetmek, müzeleri gezmek, doğayla temas kurmak, yeni bir beceri edinmek ya da bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılmak, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek önemli deneyimlerdir. Unutmayın ki insan üreterek, paylaşarak ve emek vererek öğrenir. Her biriniz, potansiyeli yüksek ve kıymetli bireylersiniz; bu potansiyel ve değer, hiçbir zaman yalnızca karnelerle ölçülemez.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam bir irade anlayışı üzerine kurulmuştur"

Kıymetli öğretmenlerim, sizler bilgi aktarmanın ötesinde, öğrencilerimizin karakter gelişiminde rehberlik üstlenen, onları hayata hazırlayan temel unsursunuz. Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir ve bu sürecin en güçlü taşıyıcıları siz öğretmenlerimizsiniz.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sizlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ediyoruz. Bu vizyonun eğitim alanındaki en güçlü dayanaklarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam bir irade anlayışı üzerine kurulmuştur. Sizlerin özverili çalışmalarıyla bu yaklaşım sahada karşılık bulmaktadır. Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir zemin oluşturarak kuşaktan kuşağa güçlenerek ilerleyeceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur.

'Öğretmenler Odası Buluşmaları' başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır. Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceğiz.

Birinci yarıyıl boyunca gösterdiğiniz emek için her birinize teşekkür ediyor, bu tatilin sizler için de dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diliyorum."

"Yarıyıl tatili, çocuklarınızı onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsattır"

Mesajında velilere de seslenen Bakan Tekin, çocuklarının eğitim yolculuğunda gösterdikleri ilgi, sabır ve desteğin sürecin en önemli tamamlayıcı unsuru olduğunu vurguladı. Akademik gelişimin yanı sıra çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde de aile ortamının belirleyici rolü olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsattır. Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek kitap okuma, sohbet etme, birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bir eğitimci ve bir ebeveyn olarak zaman zaman kendimize şu soruları sormamızın faydalı olduğuna inanıyorum: Çocuğumun kendini tanımasına gerçekten destek olabiliyor muyum? Onu hayata hazırlarken doğru rehberliği sunabiliyor muyum? Evimizde güven, anlayış ve iletişimi güçlendirebiliyor muyum? Bu iç muhasebe, notların ötesine geçebilmenin ve çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını görebilmenin anahtarıdır.

Bu kapsamda Velivizyon ve Aile Bülteni gibi çalışmalarımız, sizlere rehberlik edecek önemli kaynaklar sunmaktadır. Tüm eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyor; ikinci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşmayı temenni ediyorum."