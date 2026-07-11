Haberler

Maarif Vakfı'nın 10. yılı: Eğitimde uluslararası vizyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Maarif Vakfının kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantısı'nda kıymetli katılımcılarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir milletin istikbalini tayin eden insan kaynağını, kurumsal devamlılığını ve devlet fikrini aynı anda inşa eder. Türkiye Maarif Vakfı da devletimizin uluslararası eğitim vizyonunu taşıyan kurumsal iradenin adıdır. Eğitim alanını şahsiyet inşasının zemini olmaktan uzaklaştırıp vesayet üretme mekanizmasına dönüştüren kirli odaklara karşı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve kararlı liderliğiyle hayata geçirilen vakfımız, uluslararası eğitim sahasında güveni yeniden tesis eden, meşru zemini güçlendiren ve Türkiye'nin yurt dışındaki maarif iddiasını kurumsal bir yapıyla geleceğe taşıyan tarihi bir adım olmuştur.

Altmış altı ülkede faaliyet gösteren Vakfımız, kurumsal kapasitesi ve inşa ettiği güven iklimiyle de temayüz etmektedir. Bu vesileyle, Türkiye Maarif Vakfı 10. İstişare Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, dünyanın dört bir yanında büyük bir adanmışlık duygusuyla görev yapan itibar elçisi bütün çalışma arkadaşlarımıza muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Karısını uykudayken boğarak öldürdü, çocuklarına intihar ettiğini söyledi

Uykudaki eşini iple boğup öldürdü, çocuklarına 'intihar etti' dedi
Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar