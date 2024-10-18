Milli Eğitim Bakanı Tekin, Muş ve Batman'daki Okulları Ziyaret Etti

MUŞ VE BATMAN'DA OKULLARI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kargapazarı Köyü İlkokulu'na ziyareti sonrası, Muş Mercimekkale Köyü İlkokulu'na gitti. Sınıfın kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin'i, karşılarında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında meslektaşları ile sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi. Sınıf öğretmenleri, uygulanmaya başlanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüşlerini ifade etti.

Bakan Tekin, daha sonra 2017 yılında terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ilk atandığı ve daha sonra adının verildiği, Batman Kozluk'taki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu. Sınıflara giren Bakan Tekin ile sohbet eden öğrenci ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, öğrencilerle sohbet ederken, lise öğrencileri için yapay zeka destekli 'MEBİ' platformunu anlattı. Tekin, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabileceği, yenilikçi öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu olan 'MEBİ'nin önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacaklarını kaydetti. Öğretmenler odasında da öğretmenlerle sohbet eden; görüş, öneri ve taleplerini alan Tekin, daha sonra Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölyede öğrenciler Mağusa Limanı türküsüyle Bakan Tekin'i karşıladı.