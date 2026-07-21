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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2026-YKS sonuçlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-YKS sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin hayal ettikleri alanlarda eğitim almalarını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının gençler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçların değerli gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin tercih sürecini en güzel şekilde değerlendirerek ilgi duydukları ve hayalini kurdukları alanda eğitim almalarını temenni ediyorum. Rabb'im evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin, yollarını ve bahtlarını açık eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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