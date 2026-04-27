Bakan Tekin, Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Xiaoping ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında, Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Tekin, iki ülke arasında çok yakın, bir o kadar da geliştirilebilecek bir ilişki ağı olduğunu, buraya odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Eğitim alanındaki işbirliğini geliştirebilecek her türlü davete açık olduklarını belirten Tekin, "Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki ve teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik işbirliğini geliştirme noktasında iki ülke liderlerinin samimi bir çabası olduğunu kaydeden Tekin, "Bunların başarılı olması için başlangıç noktası olarak eğitimden yola çıkmamız gerekiyor." dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna işaret eden Tekin, "Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız." ifadelerini kullandı.

Wang, Tekin'i Çin'deki zirveye davet etti

Wang da görüşmede, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret etti.

Devlet başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını ifade eden Wang, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirtti.

Wang, ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladı.

Eylülde Çin'in Şanghay şehrinde Finans Becerileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydeden Wang, zirveye Bakan Tekin'i davet etti.

Bakan Tekin, bu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını, bu kapsamda eğitim alanında işbirliğini artırmak için çalışma grupları da oluşturulabileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve bakanlık bürokratları da yer aldı.