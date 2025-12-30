Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bingöl'de öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'deki okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek derslere katıldı ve eğitim hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'deki temasları kapsamında okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu Bingöl'de ilk önce İçmeler Mehmet Akif İnan Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine katılan Tekin, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı, ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.

Bakan Tekin, öğretmenler odasında da öğretmenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Tekin, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu'na ziyarette bulundu. Okulda ziyaretçi defterini dolduran Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, Tekin'e, "İyi ki okulumuza geldiniz, bizi ziyaret ettiniz, size teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Okulun öğretmenler odasında ise Bakan Tekin'e öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, veli randevu sistemi, okullarda cep telefonu kullanımının sınırlandırılması ile öğretmenlere yönelik haksız ve kötü niyetli şikayetlere ilişkin yürütülen hukuki çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerin sonunda Bakan Tekin, öğretmenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
