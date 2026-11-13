Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Tekin ara tatilin başladığını duyurdu, öğrencilere kitap okumalarını önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bugün başladığını belirtti. Tekin, öğrencilere kitap okumalarını ve şehirlerini keşfetmelerini önerdi; öğretmenlere mesleki çalışmalarda kolaylık diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün başlayan ara tatile ilişkin, "Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sevgili öğrencilerim, hepiniz çok çalıştınız, büyük emek verdiniz. Şimdi güzelce dinlenme, hak ettiğiniz tatilin tadını çıkarma zamanı. Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum. Tatil dönüşü okullarımızda yeniden görüşmek dileğiyle."

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ise "Değerli öğretmenlerimiz, yoğun ve verimli bir çalışma sürecini geride bıraktık. Bu kısa arada gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Fikirleriniz ve emeklerinizle evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları84

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın

Yedi içti, hesap gelince cüzdana değil kaleme sarıldı

Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası19

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronuyla ilgili şoke eden gerçek

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi

Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
İstanbul için sağanak alarmı! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul için hafta sonu alarmı! Uyarılar peş peşe geldi

7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı

7 elma, 31 bin 500 liraya satıldı! Yanlış okumadınız
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu42

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu