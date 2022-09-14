Yunanistan'dan Ege'de çocuk katliamı! Gelen görüntüler korkunç

Dün Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

Dün Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün saat 00.10'da Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirilmiş, 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşındaydı. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz."