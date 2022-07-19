BAKAN SOYLU'NUN KUZENİ TOPRAĞA VERİLDİ Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (3)TOPRAĞA VERİLDİTrabzon'un Of ilçesinde Fatih Ulusoy'un (53), tabancayla vurarak öldürdüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez (59) için cenaze töreni düzenlendi. Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (3) TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon'un Of ilçesinde Fatih Ulusoy'un (53), tabancayla vurarak öldürdüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez (59) için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ile çok sayıda kişi katıldı. Sefa Dönmez, Of ilçesindeki Çarşıbaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İran'da olması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Fatih Ulusoy Trabzon Güncel Haberler

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