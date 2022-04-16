Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi - Haberler

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Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Güncel
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Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilogram kokain ele geçirildiğini ve şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz." dedi.

MERSİN (DHA) - Bakan Soylu, yakalanan kokainlerin kaynağının terör örgütü PKK olduğunu ve finans kaynaklarını kurutacaklarını belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

Süleyman Soylu, Kokain, Mersin, Güncel, Haberler

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