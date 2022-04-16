Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilogram kokain ele geçirildiğini ve şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz." dedi.
MERSİN (DHA) - Bakan Soylu, yakalanan kokainlerin kaynağının terör örgütü PKK olduğunu ve finans kaynaklarını kurutacaklarını belirtti.
OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel