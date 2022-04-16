Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN (DHA) - Bakan Soylu, yakalanan kokainlerin kaynağının terör örgütü PKK olduğunu ve finans kaynaklarını kurutacaklarını belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.