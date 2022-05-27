Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Bakan Soylu ile Mişri'nin Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğündeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Soylu ayrıca Kamerun Adem-i Merkeziyet ve Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elanga Obam ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.