Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - Haberler

Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü
AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Bakan Soylu ile Mişri'nin Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğündeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.
Soylu ayrıca Kamerun Adem-i Merkeziyet ve Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elanga Obam ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
AA / Mücahit Türetken - Güncel