Bakan Soylu: "(CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım" - Haberler

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Bakan Soylu: "(CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım"

AA - Alican Ocak - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorulartı cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni' sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorulartı cevaplaması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni' sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Soylu: (CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım

Bakan Soylu: (CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım

Bakan Soylu: (CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım

Bakan Soylu: (CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım

AA / Alican Ocak - Güncel

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Haberler

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