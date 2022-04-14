Bakan Soylu: "(CHP'nin suç duyurusunda bulunacağı açıklaması) Memnuniyet duyarım"
AA - Alican Ocak - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorulartı cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni' sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorulartı cevaplaması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'AFAD Akreditasyonu Sertifika Teslim Töreni' sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.