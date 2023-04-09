Bakan Soylu, Adıyaman'da kurulan prefabrik çarşıdaki esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da depremzede esnafa tahsis edilen prefabrik dükkanlardan oluşan çarşıda incelemelerde bulundu.

Soylu, valilikteki ziyaretinin ardından Yeni Mahalle'de Sincan Belediyesi tarafından kurulan ve "Büyük Sincan İnşaatçılar Sıhhi Tesisatçılar Elektrikçiler Sitesi" ismi verilen çarşıda, esnafla bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada esnafın taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölge ekonomisi için deprem bölgesindeki illerde çarşılar yaptıklarını ve planlanan çalışmaların yarıya yakınının tamamlandığını aktardı.

Süleyman Soylu, inşası biten çarşılarda esnafın alışverişe başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca biz bunlara geçici olarak da olağanüstü halin getirdiği bir anlayışla beraber valiliklerimizden bir çalışma izni de veriyoruz. Yani yarın öbür gün herhangi bir farklı durumla karşılaşmasınlar diye her türlü adımı atıyoruz. Genellikle alışverişlerimizi de yani illerimiz yaptığı alışverişleri de kendi ilinin esnafından yapmaya gayret gösteriyor. Böyle bir eğilim de var. Hem şehrin esnafını ve ticaretini ayağa kaldırmaya hem onların ticaret açısından hareketliliğini sağlamaya çalışıyoruz."

"Karşılıklı anlayış ve destek var"

Farklı iş grupları için de yerler inşa ettiklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Sigortacılar, mali müşavirler, istenilen yerde eczaneler, aynı zamanda avukatlar yani serbest işle uğraşanlarla ilgili de çalışıyoruz. Bazı yerlerde müstakil ya da bir grup halinde onlara yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Sadece bu da değil. Mesela kuru gıda toptancılarına ilişkin çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçici olarak mobilya üretimi yapıyor, 250 metrekare yere ihtiyacı var. Onları bir araya getiriyoruz ve onlara büyük yüksek çadırlar kuruyoruz. Makinelerini oraya getiriyoruz ve ona yönelik bir çalışma ortaya koyuyoruz. Şehrin ticaretini ayağa kaldırdığınızda normalleşmeyi sağlayacak adımları da daha hızlı atmanızı beraberinde getiriyor."

Esnafın da büyük bir anlayışla yapılan çalışmalara destek verdiğini ifade eden Soylu, "Burada çok büyük bir karşılıklı anlayış, destek ve dayanışmayı görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.