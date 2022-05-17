Bakan Soylu: 8 ilçede il seviyesinde güçlendirme kararı aldık - Haberler

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bodrum, Çeşme, Alanya, Kuşadası, Doğubayazıt, Cizre, Yüksekova ve Hopa; ilk etapta bu 8 ilçede kaçakçılık, organize, siber ve uyuşturucu konusunda il seviyesinde güçlendirme kararı aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen ' Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon (KİK) Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu ve ilgili bakanlıkların temsilcileri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, tüm dünyanın güvensizlik çemberi içinde olduğunu belirterek, "Giderek artan bir tehdit iklimi var ve en önemlisi tüm tehditlerin birbirleriyle ilişkisi var. Terör örgütleri artık organize suç örgütü karakteri de taşımaya başladı. Göçmen kaçakçılığı, terör, uyuşturucu, kaçakçılık hepsini yapıyorlar. Taşeron bir ilişkileri var. Tüm bunlar hem bizim hem de dünyanın gündemindedir. Dünyadaki bu tabloya karşı biz de kurumlar arası iş birliğini artırarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki batıyı kış uykusundan uyandırmak mümkün değildir. Hayal dünyalardan uyanıp gerçeği görmemekte ısrar ediyorlar. Her meseleye bencilce, küçümseyerek bakıyorlar. Türkiye bütün güvenlik başlıklarında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hem onurlu bir duruş hem de ciddi ve yüksek kapasiteli mücadele ortaya koymaktadır. Türkiye hiçbir konuda '-mış' gibi yapmamaktadır" diye konuştu.

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