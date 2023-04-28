Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda dün akşam konuşan Soylu, 14 Mayıs seçimlerine değindi. "Bu seçim kolay bir seçim değildir" diyen Bakan Soylu, "Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir. Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele alemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir" dedi. Batıyı eleştiren Soylu, "15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat, yıllar öncesi söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceği ifade ettiler. Biz Türkiye'yi az düşünüyoruz Amerika'nın başındaki zat çok düşünüyorsa bizim söylediklerimiz yanlıştır. Ama biz Türkiye'yi hakikaten düşünüyoruz. Amerika'nın başındaki zat dahi çok düşünüyorsa söylediklerimiz doğrudur" diye konuştu.