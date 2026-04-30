Bakan Şimşek: "Döviz Kazandırıcı Sektörleri Desteklemeye Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm sektörünün dirençli görünümünü koruduğunu belirterek, "Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayına ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor. Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı. Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz."

