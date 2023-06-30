Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, '3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, şu ana kadar bin 643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladık' dedi.

Bakan Özhaseki: "Bin 643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladık"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, şu ana kadar bin 643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Türkiye'de hava kalitesinin iyileştirilmesi, motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonların azaltılması, vatandaş hareketliliğinin artırılması hedefleri göz önünde bulundurularak bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı'nda, "Bisiklet Ağları ile Örülmüş Bir Türkiye" için çalışmalara hız kesmeden devam edildiğine vurgu yaparak, "Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar şiarıyla, ülkemizi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştiriyor; yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarına katkı sunuyoruz. 3 bin kilometre bisiklet yolu ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, şu ana kadar 1.643 kilometre bisiklet yolu ve 373 kilometre yeşil yürüyüş yolunu tamamladık" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanlığı İcraat Program'ında 3 bin kilometre bisiklet yolu yapılması hedefinin yer almakta olduğu ifade edilerek, yerel yönetimlerin bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu projelerine Bakanlık tarafından finansal destek sağlandığı bildirildi.

Bugün itibarıyla 595 kilometre bisiklet yolu için yerel yönetimlere finansal destek sağlandığı bilgisi paylaşılırken 2018 yılında Türkiye genelinde bin 48 kilometre olan bisiklet yolu metrajı, Bakanlığın verdiği hibe desteği ile bin 643 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Bakanlık tarafından sağlanan destekler neticesinde bugün itibariyle 373 kilometre yeşil yürüyüş yolu için yerel yönetimlere finansal destek sağlandığı bilgisine de yer verildi.