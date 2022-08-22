Bakan Özer: "Öğrenci sayınızı iki kat, üç kat artırırken kalitenizi de sürekli iyileştirebilmek öyle her ülkenin başarabildiği bir başarı hikâyesi... Güncel Haberler Bakan Özer'in salona gelmesi Bakan Özer'in kürsüye gelmesi Bakan Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu. Bakan Özer'in salona gelmesi Bakan Özer'in kürsüye gelmesi Bakan Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu.(1) Güncel Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti Anadolu Lisesi Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'Öğrenci sayınızı iki kat, üç kat artırırken kalitenizi de sürekli iyileştirebilmek öyle her ülkenin başarabildiği bir başarı hikâyesi... - Haberler

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