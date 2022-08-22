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Bakan Özer: "Öğrenci sayınızı iki kat, üç kat artırırken kalitenizi de sürekli iyileştirebilmek öyle her ülkenin başarabildiği bir başarı hikâyesi...

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Bakan Özer'in salona gelmesi Bakan Özer'in kürsüye gelmesi Bakan Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu.

Bakan Özer'in salona gelmesi

Bakan Özer'in kürsüye gelmesi

Bakan Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu.(1)

Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Anadolu Lisesi Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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