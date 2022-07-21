Bakan Özer namağlup dünya şampiyonu olan gençlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Brezilya'da düzenlenen Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Voleybol Şampiyonası'nda namağlup birinci olan genç sporcularla bir araya geldi.

Brezilya'nın Foz Do Iguaçu kentinde 15 takımın yer aldığı ISF Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi, tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dünya birinciliği ile yurda dönen genç sporcuları Bakanlık binasında kabul etti. Kabulde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve turnuva kafilesinde yer alan 12 sporcu, 2 antrenör, 1 istatistik antrenörü ve bir idareci yer aldı.

"TVF SPOR LİSESİ, TÜRKİYE'DE ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR SPOR LİSESİ OLARAK YILLARDAN BERİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR"

ISF Dünya Şampiyonası'nda birinci olan TVF Spor Lisesi'ni ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve büyük bir başarıya imza atıldığını ifade eden Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı ile sektörler bir araya geldiği zaman eğitimin kalitesinin ne kadar arttığını göstermesi bakımından çok önemli bir adım. TVF, yıllardan beri buradaki spor lisemizin niteliğinin arttırılması, genç voleybolcuların yetiştirilmesi ile ilgili çok önemli katkılar sağlıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla ortaklaşa iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekten Türkiye'de örnek gösterilen bir spor lisesi olarak yıllardan beri başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla da yeni bir iş birliğine gittik. Artık spor liselerimizi diğer meslek eğitiminde olduğu gibi nasıl sektörlerle iş birliği içerisinde yönetiyorsak, aynı şeyi artık spor liselerinde de yapmaya başladık. Türkiye'deki tüm spor liselerine artık Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte ve hangi spor lisesinde hangi spor dalı ağırlıklı olarak eğitim veriyorsa, o alanda ilgili federasyonla iş birliği içerisinde eğitim süreçlerini yöneteceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE GEÇMİŞE KIYASA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİYOR"

Özer, Türkiye'nin son yıllarda sporun sadece belli alanlarında değil aynı zamanda tüm alanlarda çok ciddi başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Her gittiği uluslararası yarışmalarda gerçekten geçmişe kıyasla çok önemli başarılar elde ederek Türkiye'ye dönüyor. Aslında işte buradaki TVF ile yaptığımız iş birliği gibi farklı iş birliklerinin toplu olarak başarıya yansımasından başka bir şey değil. Ne kadar iş birliğimizi, birikimlerimizi eğitimle ilişkilendirirsek, bu alanda farklı açılımlar yaparsak bu ülke o kadar çok başarı yapacak. Tüm alanlarda sporda, eğitimde, meslek eğitiminde, diğer alanlarda, çünkü gerçekten ülkemizin çok büyük birikimi var. Bu birikimi önemli olan kendi alanlarında birleştirebilmek. Herkesin farklı kulvarlarda çırpınması değil tek kulvarda hep birlikte koşabilmek. İşte bugün bir araya gelmemizin aslında nedeni bu. Birlikte hareket etmenin, aynı kulvarda koşmanın neticesinde bu dünya şampiyonluğuyla bugün itibariyle taçlandırmış bulunuyoruz. ISF tarafından organize edilen dünya şampiyonasında birinci olarak ülkemizi temsil ettiniz ve dünya şampiyonu olarak geldiniz. Kritik olan bir şey namağlup olarak, tüm maçlarda başarılı bir şekilde netice aldınız. Ben hepinizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda TVF Spor Lisesi öğrencileri imzaladıkları Türkiye formasını ve voleybol topunu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye etti.

ISF Dünya Voleybol Şampiyonası'na katılan TVF Spor Lisesi, organizasyonda sırasıyla çeyrek finalde Yunanistan'ı 2-0, yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 2-0, finalde ise Çin Halk Cumhuriyeti'ni 3-2'lik setlerle mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Bahadır Kuyucu ve Yiğit Savaş Kaplan ise turnuvada en değerli oyuncular seçildi.

(Muhammed Musab Gümüşer - İbrahim Çakmak /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel