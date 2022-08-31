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Bakan Özer: "İlk kez 130 milyon yardımcı kaynak basılarak tüm okullarımıza ulaştırıldı"

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Bakan Özer'in kürsüye gelmesi Bakan Özer'in açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali Dağıtım Töreni "ne katıldı (1)

Bakan Özer'in kürsüye gelmesi

Bakan Özer'in açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali Dağıtım Töreni "ne katıldı (1)

Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Hasanoğlan Güncel Haberler

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