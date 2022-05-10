Bakan Özer: "Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler okulun kalbi olsun"
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması İmza töreni Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığıyla TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza töreninde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
İmza töreni
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığıyla TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza töreninde konuştu. (2)
AA / Hakan Dündar - Güncel