Bakan Memişoğlu: Bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan'ın bağımlılıklardan kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Yeşilay Haftası'na dikkat çekerek, toplumun kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı ve destek için Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvuru çağrısında bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan ayının kötü alışkanlıklardan kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bizlere başvururlarsa beraber bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum" dedi.

Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında geldiği Tokat'ta Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyarette Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve yetkililerle bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, toplumun bağımlılıktan uzak durması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, "Ben toplumumuza özellikle sağlıklı yaşamlarıyla, sağlıklı kalmalarıyla ilgili çaba harcamalarını, bağımlılıklardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum. Biliyorsunuz, bu hafta Yeşilay Haftası. Yeşilay; sigara bağımlılığından madde bağımlılığına kadar her türlü mücadelede toplumumuzun yanında, bizlerin yanında. Toplumumuz da bu konudaki bağımlılıklardan uzak kalmak için sağlıkçılarla beraber inşallah, özellikle Ramazan ayı gibi mübarek ayda, irademizi güçlendirdiğimiz ayda hazır fırsat var. Bu ayda kötü alışkanlıklarımızdan, özellikle sigaradan kurtulmanın en güzel zamanlarını yaşayacaklar. Bizlere başvururlarsa; Sağlıklı Hayat Merkezlerine, hastanelere, sigara bırakma polikliniklerine, beraber bu illetten onları kurtaracağımıza söz veriyorum" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA FİNANSAL DESTEĞİ

Bilimsel çalışmalara yönelik yeni bir destek modelini de duyuran Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti;

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) çabasıyla, özellikle Türkiye'de yeni bir şey söyleyecek bilim insanlarının yapacakları çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda dünyaya ve sağlığa katkı verilecek çalışmalarla ilgili, bu çalışmaların hastalarımızın maliyetlerini SGK karşılayacak. Bu özellikle 'Üreten Sağlık' mottomuzdaki Türkiye'deki yeni şeylerin söylenmesiyle ilgili gerçekten iyi bir finansal kaynak olacak. Özellikle bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın bu konudaki desteğiyle çok iyi şeyler söyleyeceğine, dünyaya yeni tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar, yeni cihazlar kazandıracağına eminim. Bu konuda üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı yaşayacak ve dünyada nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa, sağlığın teknolojisinde de biliminde de örnek ülke haline gelecek" diye konuştu.

