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15 Temmuz: Milletimizin Destanı

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz. O karanlık geceyi, hainlerin sinsi pusularını ve milletimizin o çelikten iradesini asla unutturmayacağız."

Kaynak: AA / Duygu Yener
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