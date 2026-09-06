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Bakan'dan Sigarayı Bırakan Babaya Duygusal Paylaşım

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktor kızı sayesinde 30 yıllık sigara bağımlılığını bırakan babanın görüntülerini paylaşarak, vatandaşları ücretsiz Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 yıllık sigara bağımlılığını doktor kızının desteğiyle bırakan babanın görüntülerini paylaşarak, sigarayı bırakmak isteyenleri ücretsiz profesyonel destek almaya davet etti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'deki Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan doktor kızının desteğiyle sigarayı bırakan babanın görüntülerine yer verdi.

"Bir evladın çocukluk hayali, bir hekimin en gururlu anı" başlığıyla yaptığı paylaşımda Memişoğlu, şunları kaydetti:

"30 yıllık sigara bağımlılığını, poliklinikte görev yapan kızının desteğiyle geride bırakan bir baba ve ona verebileceği en güzel hediyeyi veren bir evlat. Siz de sağlıklı bir geleceğe adım atmak, sigarayı bırakmak ve ücretsiz profesyonel destek almak için Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurabilirsiniz. Sigaranın yanında değil, sevdiklerinizin yanında olun."

Kaynak: AA
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