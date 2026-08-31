Sağlık Bakanı'ndan D-8 ile Ortak Sağlık Ekosistemi Görüşmesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Sohail Mahmood ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, üreten sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası işbirliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood'a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA