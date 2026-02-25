Haberler

Bakan Memişoğlu: Çocukların sağlıklı gelişimi, güçlü bir aile yapısı ile mümkündür

Bakan Memişoğlu: Çocukların sağlıklı gelişimi, güçlü bir aile yapısı ile mümkündür
'BAĞIMLILIK RİSKİ TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA ÇÖZÜLECEK'Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: "ÇEMATEM'lerin (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) doluluk oranı en dolusu, yüzde 56.

'BAĞIMLILIK RİSKİ TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA ÇÖZÜLECEK'

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"ÇEMATEM'lerin (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) doluluk oranı en dolusu, yüzde 56. Bugün ÇEMATEM'lerin doluluk oranlarına baktığınız zaman aileler çocuklarını ÇEMATEM'lere bırakmıyor. Doluluk oranları çoğu ÇEMATEM'lerin yüzde 50'nin altı. Çünkü aileler bu çocukları bırakmıyorlar. Yaklaşım olarak her zaman çocuğun yatarak tedavisi önerilen bir şey değil. Ayaktan tedaviler bizim için çok daha stratejik. Özellikle Yeşilay'ın YEDAM'ları (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) çok daha stratejik. Çünkü bu konuda oradan tedavi almaları durumunun çok daha etkin olduğunu gördük. Biz çünkü sadece çocuğu tedavi etmiyoruz. Ailenin de tedavi edilmesi gerekiyor. Bir çocuk bağımlıysa bu sadece çocuktan kaynaklanmıyor. Çevresiyle olduğu gibi onun ailede de problemi olduğu net. Onun için bizim aileyle beraber tedavi etmemiz lazım. Çevresiyle beraber tedavi etmemiz lazım. Bunu da bizim dediğimiz gibi tarama programlarımızla tespit etmeye çalışıyoruz. Ancak şu da var ki maalesef toplumumuzda bağımlılık riski artıyor, bu toplumsal dayanışmayla çözülecek. Bizim paydaşlarımızla hep beraber çok daha etkin halde çalışıp bunun üstesinden gelmeyi planladığımızı bilmenizi istiyorum."

