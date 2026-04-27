Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesi'nde ilk aşama tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. İstanbul'un kura sonuçlarının noter onayının ardından TOKİ'nin sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Kurum sosyal medya hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" mesajını paylaştı.

