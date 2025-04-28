Bakan Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'ı Kabul Etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisini ziyarete gelen Türkiye İşçi Partili (TİP) Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ı kabul etti. Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti, merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

SAMANDAĞ'DA 2 BİN 283 KONUT TESLİM EDİLECEK

Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar bu sayı 1271'i köy evi olmak üzere toplam 2 bin 283 konuta yükselecek. Hatay'da bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor.