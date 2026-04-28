Bakan Kurum, Kosta Rika'nın Eski Cumhurbaşkanı Quesada ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kosta Rika'nın eski Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada ile bir araya geldiklerini belirterek, "Clim-EAT'in Başkanlığını yürüten Sayın Quesada ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; COP31 sürecimize yönelik ortak vizyonumuz ile iklim değişikliğine uyum ve gıda sistemlerinin dönüşümü konularını ele aldık, küresel iklim mücadelesindeki iş birliklerinin önemine bir kez daha vurgu yaptık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eski Kosta Rika Cumhurbaşkanı Sayın Carlos Alvarado Quesada ile bir araya geldik. Sürdürülebilir gıda sistemleri ile iklim dostu dönüşüm çalışmaları yürüten Clim-EAT'in Başkanlığını yürüten Sayın Quesada ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; COP31 sürecimize yönelik ortak vizyonumuz ile iklim değişikliğine uyum ve gıda sistemlerinin dönüşümü konularını ele aldık, küresel iklim mücadelesindeki iş birliklerinin önemine bir kez daha vurgu yaptık. Sayın Quesada'ya bu değerli görüşme için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
