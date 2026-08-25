Hatay'da yeniden hayat: Atatürk Caddesi'nde siftah

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi'nde siftah yapan esnafın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi, 7 bin 202 iş yeri olmak üzere toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm teslim edildi.

Deprem bölgesinde en fazla bağımsız bölümün inşa edildiği kent olan Hatay'da Atatürk Caddesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Atatürk Caddesi'nde 4 bin 121'i konut, 1812'si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm inşa edildi. Yeni ev ve iş yerlerine taşınan vatandaşların ardından bölgede hayat yeniden başladı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi'nde esnaflık yapan 20 yaşındaki Hüseyin Ekenel'in görüntülerini paylaşarak "Hatay'da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkanına her gün huzurla giriyor ya inanın bu mutluluğun tarifi yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA