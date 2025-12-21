Bakan Kurum, Hatay'da afet konutlarını inceledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'da son hazırlıkları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem bölgesindeki son konut teslimi 27 Aralık Cumartesi günü Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakan Murat Kurum, 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'da son hazırlıkları yerinde inceledi. Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Bakan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık'ta yeniden kavuşmak üzere" dedi.

Bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz" dedi. Geçen hafta TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum'u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerine atıfta bulunan şantiye şeflerinden biri de Bakan Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.