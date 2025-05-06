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Bakan Kurum, Hakkari Yerel Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

Bakan Kurum, Hakkari Yerel Yöneticileri ile Bir Araya Geldi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hakkari Valisi Ali Çelik ve yerel AK Parti yöneticileri ile şehir sorunları üzerine istişarelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakan Kurum, Bakanlık'ta gerçekleştirilen kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Vali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini bildiren Kurum, şehrin sorunları hakkında istişarelerde bulunduklarını, talepleri not ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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