Bakan Kurum: "Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik"
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu (3)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu (3)