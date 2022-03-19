Bakan Kurum: "Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik" - Haberler

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Bakan Kurum: "Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu (3)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde konuştu (3)

Bakan Kurum: Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik

Bakan Kurum: Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik

Bakan Kurum: Geride bıraktığımız 20 yılda istişareyi ilk önce milletimizle yapmaya gayret gösterdik

AA / Mesut Tankulu - Güncel

İklim Değişikliği, Kentsel Dönüşüm, Murat Kurum, Güncel, Haberler

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