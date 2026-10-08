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Bakan Kurum, Fiji'de Yeni Zelanda Bakanı Watts ile iklim ve yeşil dönüşümü görüştü

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Bakan Kurum, Fiji'de Yeni Zelanda Bakanı Watts ile iklim ve yeşil dönüşümü görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de Yeni Zelanda Bakanı Simon Watts ile bir araya geldi. Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele, dirençli şehirler, sürdürülebilir altyapı ve yeşil dönüşüm ele alındı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'de Yeni Zelanda İklim Değişikliği, Yerel Yönetimler, Gelir, Yapı ve İnşaat Bakanı Simon Watts ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda İklim Değişikliği, Yerel Yönetimler, Gelir, Yapı ve İnşaat Bakanı Sayın Simon Watts ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, iklim değişikliğiyle mücadele, dirençli şehirler, sürdürülebilir altyapı ve yeşil dönüşüm politikalarımıza dair tecrübelerimizi paylaştık, atılabilecek ortak adımları ele aldık. Küresel iklim hedeflerimiz ve yaşanabilir şehirler vizyonumuz doğrultusunda uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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