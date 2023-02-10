Bakan Kurum duyurdu: Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımız adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden ya da hasartespit.csb.gov.tr adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında binlerce bina yıkılmıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

HASAR TESİPİTİ VATANDAŞLAR ÖĞRENEBİLİR

"10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." diyenKurum ayrıca, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

SİTEDEN EVİN DURUMUNU ÖĞRENEBİLECEKLER

Depremden etkilenen vatandaşlar, hasarsız ve az hasarlı durumdaki evlere girilebileceğini; orta hasar, ağır ve acil yıkılacak evlere ise kesinlikle girilemeyeceğini bu adreslerden öğrenebilirler.