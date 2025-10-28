Haberler

Bakan Kurum'dan TOKİ Konutlarının Sağlamlığına Dair Açıklamalar

Bakan Kurum'dan TOKİ Konutlarının Sağlamlığına Dair Açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin inşa ettiği konutların sağlamlığı hakkında açıklama yaptı. Deprem bölgelerindeki konutların güvenli olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, TOKİ'nin zemin etüt raporlarına uygun şekilde inşa ettiğini ve depreme dayanıklı sistemler kullandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği konutların sağlamlığına ilişkin video paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün akşam TRT Haber canlı yayına katılan ve 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama yapan Kurum'un, burada TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çektiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kurum'un, "Vatandaşımızın herhangi bir tereddüdü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş, vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız." sözleri hatırlatıldı.

"TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından da TOKİ konutlarının sağlamlığına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Kurum'un "TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?" ifadesine yer verdiği paylaşımdaki videoda, TOKİ'nin, yaptığı tüm konutlarda deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi.

Görüntülerde, radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak, hasar riskinin en aza indirildiği kaydedildi.

Öte yandan "tünel kalıp sistemiyle" de perde beton bloklar kullanılarak, taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiği belirtilen paylaşımda, perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için "omurga" görevi gördüğü, içlerindeki demir donatıların ise vücudun "kas sistemi" gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.