Bakan Kurum, Gelişen Ülkeler D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Mahmoud ile Görüştü

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gelişen ülkeler D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Sohail Mahmoud ile görüştü.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişen ülkeler D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmoud ile görüşme gerçekleştirdik. Kasım ayında ülkemizde gerçekleştireceğimiz COP31 zirvesine ilişkin çalışmalarımızı anlattık, Eylem Gündemi'miz ve D8 ülkeleri ile kurabileceğimiz ortaklıklar üzerine istişarelerde bulunduk. Güçlü iş birliği noktasında mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için Sayın Genel Sekretere teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA