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Bakan Kurum, COP31'de Kübalı iki bakanla şehirler ve iklim için görüştü

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Bakan Murat Kurum, COP31 kapsamında Kübalı iki bakanla bir araya geldi. Görüşmede şehirlerin geleceği, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim mücadelesinde ortak adımlar ele alındı; Kurum, diyaloğu somut işbirliğine dönüştürme kararlılığını vurguladı.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'de Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Sayın Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Sayın Armando Rodriguez Batista ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehirlerimizin geleceğini, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlarımızı konuştuk. İklim mücadelesinde diyaloğu işbirliğine, işbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA
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