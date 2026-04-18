Bakan Kurum: COP31'de hedef net, sonuç almak

'COP31 KARAR DEĞİL, EYLEM ZİRVESİ OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ADF TALKS 2026'da COP31 süreci, iklim krizi, afetler ve küresel çatışmaların etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, COP31'in yeni kararların alındığı bir zirve olmasını istemediklerini belirterek, "Yeteri kadar karar alındı. İnsanlık artık söz değil, uygulama, aksiyon ve netice bekliyor. Biz COP31'i geleceğin COP'u olarak nitelendiriyoruz. Bu zamana kadar alınan kararların hayata geçirildiği bir COP olsun istiyoruz" dedi.

'ANTALYA YANGINLARIN ACISINI YAŞADI'

Antalya'da yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatan Bakan Kurum, "Burası tarihin en büyük yangınlarını yaşadı. Birçok insanın evi, tarlası, hatıraları yok oldu. Hızlı şekilde müdahale ettik ama o hatıralar geri gelmiyor. 100 yıllık bir zeytin ağacını yerine koyamıyorsunuz. Bu nedenle artık eylemin ön planda olduğu bir süreç yürütmek zorundayız" diye konuştu.

'FARKINDALIĞI HEP BİRLİKTE ARTIRACAĞIZ'

COP sürecinin küresel uzlaşı gerektirdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Kararları tek başınıza alamıyorsunuz, tüm dünya ile ortak zeminde buluşmanız gerekiyor. Bu noktada farkındalığı artırmak zorundayız. Gençler, kadınlar, yaşlılar, tüm sektörler sürece dahil olacak. Kimsenin geride bırakılmadığı bir COP başkanlığı yürüteceğiz" dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda adil ve güven veren bir duruş sergilediğini belirten Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, mazlumların sesi olmuş, güveni tesis etmiş ve adil bir yaklaşım ortaya koymuştur. COP başkanlığımız da bu anlayışla yürütülecek. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Saygıdeğer Hanımefendi'ye böyle bir sürece liderlik ettikleri ve projelere verdikleri destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplumun iklim değişikliğinin nedenlerini yeterince bilmediğine dikkati çeken Bakan Kurum, "Sel, yangın ve kuraklık gibi afetleri yaşıyoruz ancak sebeplerine dair farkındalık yeterli değil. Bu nedenle topyekun mücadele etmek zorundayız" diye konuştu.

Afetlere karşı hazırlık çalışmalarına değinen Bakan Kurum, "Erken uyarı sistemleri ve uyum politikaları kapsamında tüm bakanlıklarımız çalışıyor. COP31'de gıda güvenliği, yeşil sanayileşme ve temiz enerji dönüşümü başlıklarını belirledik ve dünya ile paylaştık" dedi.

'TEMİZ ENERJİ VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER'

Fosil yakıtlardan çıkış sürecine değinen Bakan Kurum, temiz enerjinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye olarak temiz enerjiye yatırım yapıyoruz. İklime dirençli şehirler inşa ediyoruz. Asrın felaketi olan 11 ili etkileyen deprem sonrası 2 yılda 3 bin 481 şantiyede 550 bin konutun yapımını başlattık, 455 binini teslim ettik. Aynı zamanda sosyal konut projesini de hayata geçirdik. Bu bilgi ve tecrübeyi dünyayla paylaşacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinerek, "Proje Saygıdeğer Hanımefendi'nin himayesinde büyüyerek devam ediyor. 'Al, kullan, dönüştür' anlayışını tüm sektörlere yayıyoruz. Su ve gıda kaynaklarına sahip çıkmak zorundayız" dedi.

'SAVAŞLAR İKLİM MÜCADELESİNİ GERİYE GÖTÜRÜYOR'

Küresel çatışmaların etkilerine de dikkati çeken Bakan Kurum, "Savaşlar bugün de var, yarın da olacak. İsteriz ki olmasın, tüm dünya barış içinde olsun ama geçmişte olduğu gibi bugün de savaşlar var. Ancak bu gidişata 'dur' demek zorundayız. Toprakta bir şey kalmadıktan sonra bunun anlamı yok. ya bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz ya da yok olacağız. Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde de Filistin'de yaşanan dramda da diğer küresel krizlerde de her zaman barışın yanında olmuştur" dedi.

'HER ÜLKE KENDİ KENDİNE YETMELİ'

Gelecekte su ve gıda krizlerinin artabileceğine işaret eden Bakan Kurum, "Her ülkenin kendi kendine yetmesi gerekiyor. Türkiye, bu doğrultuda üretimini, teknolojisini ve enerji bağımsızlığını güçlendirmek için mücadele ediyor. Teknoloji ve finansman olmadan iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz" diye konuştu.

Bakan Kurum, "Artık sözün bittiği noktadayız. Gelecek nesiller için sorumluluk alma, elimizi taşın altına koyma zamanı geldi. Türkiye, liderlik duruşuyla bu süreci yönetmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı