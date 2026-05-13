Bakan Kurum, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin temasları kapsamında Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iklim hedefleriyle uyumlu net politikaların güçlü sonuçlar üretebileceğini halihazırda gösteren Çin ile COP31'de de işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Çin temasları kapsamında Ekoloji ve Çevre Bakanı Runqiu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 vizyonumuzu paylaşarak, süreci, iklim eyleminin hızlandığı, finansmana erişimin güçlendiği ve somut sonuçların üretildiği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdik. İki ülke arasındaki bağların sürdürülebilir çevre hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum."