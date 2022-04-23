Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı

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Bakan Murat Kurum'un çocuklarla konuşması

Bakan Kurum'un konuşması

Bakan Kurum'un şarkıya eşlik etmesi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.