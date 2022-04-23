Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı - Haberler

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Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Etkinlik alanından görüntüler Bakan Murat Kurum'un çocuklarla konuşması Bakan Kurum'un konuşması Bakan Kurum'un şarkıya eşlik etmesi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre ve...

Etkinlik alanından görüntüler

Bakan Murat Kurum'un çocuklarla konuşması

Bakan Kurum'un konuşması

Bakan Kurum'un şarkıya eşlik etmesi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Çocuk, Güncel, Haberler

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