Bakan Kurum, Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Etkinlik alanından görüntüler Bakan Murat Kurum'un çocuklarla konuşması Bakan Kurum'un konuşması Bakan Kurum'un şarkıya eşlik etmesi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre ve...
Etkinlik alanından görüntüler
Bakan Murat Kurum'un çocuklarla konuşması
Bakan Kurum'un konuşması
Bakan Kurum'un şarkıya eşlik etmesi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çevre ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel