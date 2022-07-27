Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni Bakan Kurum'dan detaylar Dua edilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması Beton... Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni Bakan Kurum'dan detaylar Dua edilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması Beton döken işçilerden detaylar Projenin dron ile görüntülenmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. (6) son Güncel AA / Ali Haydar Akkuş İklim Değişikliği Çankaya Güncel Haberler

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