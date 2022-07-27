Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı - Haberler

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Bakan Kurum, Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma törenine katıldı

Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni Bakan Kurum'dan detaylar Dua edilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması Beton...

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Çankaya İleri Mahallesi kentsel dönüşüm konutları temel atma töreni

Bakan Kurum'dan detaylar

Dua edilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Milletvekilleri ve çocuklarla butona basması

Çankaya İleri Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlara bağlanılması

Beton döken işçilerden detaylar

Projenin dron ile görüntülenmesi ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. (6)

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AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel

İklim Değişikliği Çankaya Güncel Haberler

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