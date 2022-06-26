Bakan Kurum: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması Mitinge katılan partililer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması Mitinge katılan partililer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Dodurga beldesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. AA / Alican Ocak - Güncel İklim Değişikliği Murat Kurum Çankırı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.