Bakan Kurum: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"
AA - Alican Ocak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması Mitinge katılan partililer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması
Mitinge katılan partililer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Dodurga beldesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.
AA / Alican Ocak - Güncel