Bakan Kurum: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" - Haberler

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Bakan Kurum: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"

AA - Alican Ocak - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması Mitinge katılan partililer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un miting alanına gelişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar ile selamlaşması

Mitinge katılan partililer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması ÇANKIRI - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Dodurga beldesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

AA / Alican Ocak - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Çankırı Güncel Haberler

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