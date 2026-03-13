Murat Kurum, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile çevre ve şehircilik konularında iş birliği ve COP31 İklim Zirvesi üzerine görüştü.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştüklerini belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan ile gerek çevre gerek şehircilik alanlarında devam eden çalışmalarımızı istişare ettik, COP31 İklim Zirvesi sürecine dair fikir alışverişinde bulunduk. COP 31 ve 2053 Net Sıfır vizyonumuzun getirdiği sorumlulukla Azerbaycan ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğimize inancımı tamdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı

İlber Ortaylı'nın kızından duygu dolu sözler
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor