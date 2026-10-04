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Bakan Kurum, Adana ve Osmaniye depremlerinde olumsuz durum bildirilmediğini açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz durum bildirilmediğini açıkladı. Kurum, tüm ihbarların değerlendirildiğini ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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