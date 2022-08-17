Bakan Kurum: "Afetlerde hep milletimizin yanında olduk"
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel