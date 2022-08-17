Bakan Kurum: "Afetlerde hep milletimizin yanında olduk" Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 1'inci etap teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Güncel AA / Mustafa Tugay Kılıç İklim Değişikliği Murat Kurum İstanbul Güncel Haberler

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