Bakan Koca'dan Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili paylaşım: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak - Haberler

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Bakan Koca'dan Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili paylaşım: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Bakan Koca'dan Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili paylaşım: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunularak Adalet Komisyonu'na sevk edilmesiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık camiasıyla ilgili 14 Mart'ta yaptığı açıklamaların ardından ikinci büyük günün yaşandığını belirten Bakan Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.

"BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI"

Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz."

Bakan Koca'dan Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili paylaşım: Bugün büyük bir adım atıldı

ERDOĞAN İLK AÇIKLAMAYI 14 MART'TA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına 5 müjde vermişti. Bu müjdelerden biri de sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarının CMK kapsamında katolağa dahil edilmesi ve bu tür suçlar konusunda izlenecek yolun, hakim ve savcılarca görünür hale getirilmesi olmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, TBMM, Güncel, Haberler

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