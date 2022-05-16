Bakan Kirişci, Osmaniye'de ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kirişci, Osmaniye'de ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

OSMANİYE (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pakdemirli, Atilla Yıldız, Vahit Kirişci, Osmaniye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title